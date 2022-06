Una camminata in Val d'Ospitale con le guide Walk-In

Ritrovo ore 13.15 presso la chiesa di Ospitale di Fanano (possibilità di parcheggio in paese). Rientro per le 17.30 circa, oppure possibilità di fermarsi per un concerto serale di arpa Celtica nel Bosco.

Sabato 11 giugno, Walk-In Modena organizza una camminata in Val d'Ospitale. Il ritrovo è previsto per le ore 13.15 presso la chiesa di Ospitale di Fanano (possibilità di parcheggio in paese), mentre il rientro è in programma per le 17.30 circa, con l'alternativa di fermarsi per un concerto serale di arpa Celtica nel Bosco presso la Masnà del Ribelle (con possibilità di accamparsi in tenda fino alla mattina successiva (qui il link dell'evento fb, per ulteriori info e prenotazioni).

Si tratta d una passeggiata lungo la via Romea Nonantolana, antichissima rotta di passaggio e pellegrinaggio, fino ad alcuni borghetti di montagna immersi in un bosco di imponenti abeti e faggi secolari, dalle folgie verdi brillanti. Durante il cammino i partecipanti saranno accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino.

Difficoltà: 7km e 400 m dislivello circa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile, giacca impermeabile, cappellino/bandana, snack energetici e pranzo al sacco, almeno 1l acqua, bastoncini da trekking consigliati, repellente zanzare/zecche consigliato. Prenotazione: obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com.