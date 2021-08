Camminate di gruppo e concerto con il Modena brass quartet a Fellicarolo di Fanano

Una camminata insieme in mezzo alla natura che si conclude con la musica. Succede a Fellicarolo di Fanano, sabato 7 agosto, nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”, con il concerto del Modena brass quartet in programma alle 18 nel Parco degli Eventi. La proposta è di arrivarci a piedi, con una camminata di gruppo in due versioni: più lunga per i più sportivi, con partenza alle 15 dall’Ufficio turistico di Fanano, o più breve con partenza alle 17 dalla piazza di Fellicarolo.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, come richiesto dall’ultimo decreto del governo, presentarsi in possesso del Green pass ed esibirlo all’ingresso.

Il Modena brass quartet è composto da Francesco Gibellini e Simone Amelli alla tromba e da Riccardo Gatti e Valentino Spaggiari al trombone, ed eseguirà un programma che varia da Verdi (il quartetto del Rigoletto) a Debussy, dalle danze celtiche alla Suite dei tre gatti del compositore inglese contemporaneo Chris Hazell passando per “Oh when the Saints…”.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.