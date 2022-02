Il CSI Comitato territoriale di Carpi, in collaborazione con Mondo Nordic Walking, è partner dell’evento “ALLO STESSO PASSO”, sei camminate per la parità di genere aperte alla cittadinanza che rientrano all’interno del progetto “Atleta: la parità è una vittoria” promosso dal Comitato Regionale CSI Emilia-Romagna e finanziato dalle regione E-R.

Dopo la prima camminata dello scorso 4 dicembre, il secondo appuntamento è previsto per sabato 5 marzo, data in prossimità alla Festa della Donna dell’8 marzo. Per l’occasione la camminata vedrà la partecipazione di UDI Unione Donne in Italia e CIF Centro Italiano Femminile, importanti associazioni che da anni si occupano di parità e differenza di genere sul nostro territorio, operando in collaborazione con istituzioni e servizi territoriali.

Il progetto porta alla nostra attenzione la parità di genere nel mondo sportivo attraverso il Nordic Walking, una camminata in cui ciascun partecipante possa sentirsi libero di mantenere il proprio passo, partecipando singolarmente o in gruppo senza alcuna differenza di genere, cultura e preparazione atletica.

La camminata prenderà il via alle ore 15:00 dal parcheggio antistante la Chiesa di Sant’Agata a Cibeno. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

I successivi appuntamenti, che si svolgeranno tra i mesi di aprile e settembre, vedranno anche la collaborazione delle psicologhe di Agape di Mamma Nina di Carpi.