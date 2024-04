A Nonantola si impara ad andare in bici al Campo di educazione stradale

Domenica 28 aprile dalle 15.30 alle 17.30 presso il Campo di Educazione Stradale di via Kennedy 9, a Nonantola, appuntamento con "Percorsi stradali in bicicletta", per bambini dai 3 ai 10 anni. Se non hai la bici, non è un problema: ti verrà data in loco. Durante il pomeriggio il campo sarà aperto con iniziative gratuite per imparare divertendosi le regole e i buoni comportamenti da tenere in strada come pedoni e ciclisti. Le attività si potranno svolgere con la propria bicicletta o con quelle fornite dal Campo di Educazione Stradale.

Inoltre ci sarà anche Ricicletta Lab, il laboratorio di riciclo creativo che prevede la creazione di accessori per la propria bicicletta con materiali di scarto. I partecipanti al laboratorio si cimenteranno nella creazione di manopole, campanelli e girandole personalizzate con l’aiuto degli educatori. Per informazioni: 059896651, ceas@comune.nonantola.mo.it.