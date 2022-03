Giornate FAI 2022, visite guidate al Campo di Fossoli

Il sito storico del Campo di Fossoli, gestito dal 1996 dalla Fondazione Fossoli, è un eccezionale testimone di pietra che conserva le tracce delle vicende che hanno caratterizzato gli anni centrali del XX secolo. Già campo nazionale della deportazione politica e razziale durante la seconda guerra mondiale, la sua lunga storia ricopre un arco di 28 anni e si spinge fino agli anni settanta quando viene trasformato in uso civile per orfani e profughi. Oggi questo “palinsesto di memorie”, che ha visto alternarsi vicende di sofferenza, speranza, rinascita e abbandono, è un luogo vivo di storia, incontro e formazione.

La Fondazione Fossoli riserva una particolare attenzione al rapporto con le scuole, sviluppando per studenti e docenti progetti e percorsi pedagogici, oltre a visite organizzate ai propri siti memoriali e a quelli europei. In quest'ottica si inserisce perfettamente il progetto di cittadinanza attiva proposto dal FAI, che permetterà a gruppi di studenti e adulti di visitare il Campo di Fossoli con la guida fresca e appassionata degli Apprendisti Ciceroni. L'obiettivo è quello di avvicinare sempre più persone al patrimonio storico-artistico e memoriale del proprio territorio, nella convinzione che l'educazione al patrimonio e la presa in carico della trasmissione della sua conoscenza, siano alla base di una cittadinanza responsabile e consapevole. I visitatori avranno anche la possibilità di vedere il grande cantiere che da circa un anno interessa il Campo di Fossoli, volto al recupero e alla messa in sicurezza di tutte le baracche e alla sistemazione delle infrastrutture (percorsi, illuminazione e rete idrica), finanziato nell¿ambito dei grandi progetti per i Beni Culturali 2019 dal Segretariato regionale del Mibact.

Visite sabato e domanica 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00, a cura di Apprendisti Ciceroni Istituto di Istruzione Superiore "G. Guarini", Istituto Istruzione Superiore "A. Meucci" Carpi, Istituto Istruzione Superiore "A. Venturi", Liceo Scientifico Statale "Wiligelmo".