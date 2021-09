"Campo Libero", l'installazione di Alberonero inaugura al Consorzio Creativo

Inaugura venerdì 17 settembre al Consorzio Creativo di Modena, in occasione del FestivalFilosofia, l'installazione di Alberonero, dal titolo "Campo Libero". La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: venerdì 17 settembre ore 9.00 – 23.00; sabato 18 settembre ore 9.00 – 23.00; domenica 19 settembre ore 9.00 – 21.00. Dopo il festival la mostra sarà visitabile nei seguenti giorni: venerdì 24 settembre ore 17.00 – 21.00; sabato 25 settembre ore 10.00 – 13.00 / 17.00 – 21.00; domenica 26 settembre ore 10.00 – 13.00 / 17.00 – 21.00.

La natura artificiale invade via dello Zono aprendo un orizzonte verticale selvatico: Campo Libero racconta una storia di libertà contenuta nell'abitudine del quotidiano. Attraverso la costruzione di un ambiente dedicato, l’artista invita il pubblico a sperimentare sensazioni e immagini a lui care, ispirate al suo recente lavoro Campo. Il progetto Campo, realizzato sulle sponde del fiume Secchia a Campogalliano a partire dal 2020, vede l’artista vivere e dedicarsi ad un campo di pioppi della pianura Emiliana. Qui lo svolgimento del lavoro è scandito dalla costruzione di dispositivi fragili e instabili che evocano il rapporto tra l'uomo, lo spazio e la dimensione temporale della natura. Campo Libero è la prima rappresentazione di Campo fuori dal campo e riporta il pioppeto come un’immagine familiare e riconoscibile. L’installazione esce dai confini del reale e disegna un luogo immaginario dove le persone possano sentirsi libere di essere altro – foglia, albero, fango – e di trasformarsi per ricostruire una relazione con gli elementi che le circondano.

Alberonero è designer, pittore e scultore. Nasce a Lodi nel 1991. Dal 2012 studia la percezione del colore e ricerca un codice che possa ridurre al minimo il linguaggio visivo. L’interesse dell’artista muove in seguito verso la costruzione di dispositivi composti di materiali poveri legati al mondo dell’edilizia e dell’agricoltura come cemento, ferro, legno, tessuti e reti agricole chiamati a raccontare un mondo super-naturale. La pratica della costruzione trova forma nella natura, in installazioni nate dall’ascolto sensibile del sito di azione, dalla volontà di “essere luogo” e di partecipare allo spazio in senso poetico. Alberonero ha realizzato progetti espositivi e workshop in Italia e in diversi Paesi del mondo.

Consorzio Creativo Associazione Culturale promuove gli artisti di qualunque età e disciplina nella bottega di via dello Zono n. 5 a Modena, dove vengono esposte le opere dei nuovi artigiani del pensiero e della fantasia.

