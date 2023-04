Campogalliano, ricco programma di celebrazioni per il 25 aprile

Indirizzo non disponibile

Campogalliano

Inizia domani, a Campogalliano, il programma delle iniziative per celebrare il 25 aprile, Festa della Liberazione. Le celebrazioni, che dureranno fino al 7 maggio, si aprono venerdì 21, alle ore 10, quando i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria saranno i protagonisti dell’omaggio ai Caduti, con la deposizione di fiori al Monumento alla Resistenza, al Sacrario ai caduti delle due guerre presso il cimitero, al murale presso la scuola primario e al Cippo di via Albone. A seguire, alle 11, in piazza Vittorio Emanuele II, presso la Lapide che ricorda i caduti della seconda guerra mondiale, gli alunni dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco leggeranno poesie e testimonianze alla presenza della Sindaca Paola Guerzoni e del Gonfalone comunale.

“La scelta di coinvolgere gli studenti è irrinunciabile – spiega la Sindaca Paola Guerzoni – perché vogliamo trasmettere loro il messaggio che questi momenti non sono solo celebrazione, ma soprattutto momento di gioia, perché si ricorda la fine di una guerra e questo non può che essere fonte di gioia. Ma soprattutto sono appuntamenti importanti perché in queste occasioni inseriamo sempre un momento di riflessione che attualizzi nella vita di oggi i valori della democrazia che quei fatti storici rappresentano”.