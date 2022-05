Ai laghi Curiel si fa festa con la Campomagnalonga 2022

Orario non disponibile

Quando Dal 14/05/2022 al 14/05/2022 Orario non disponibile

Sabato 14 Maggio si terrà l'edizione 2022 della Campomagnalonga! Come sempre è attesa una pacifica "invasione" dei Laghi Curiel di Campogalliano con la passeggiata attraverso il meraviglioso parco. Naturalmente non mancheranno i punti ristoro, 12 quest'anno, con degustazioni di vari prodotti tipici locali (bevande e cibo), offerti dalle varie attività e associazioni di Campogalliano.

Ci si può iscrivere al sito https://www.campomagnalonga.it/home/iscrizioni-online.html per poi ritirare i tagliand,i da Mercoledì 6 Maggio, a Campogalliano presso la Segreteria della Polisportiva, l'Oratorio, l'Ottica Tebasti, il Vecchi'o Cafè oppure direttamente alla partenza.

Ogni persona potrà prenotare al massimo per 10 iscritti adulti paganti (15€) e per 10 bambini (Bambini dai 0 ai 5 anni ingresso gratuito - dai 6 ai 14 anni 10€). Per i gruppi di persone superiori alle 10 unità sarà necessario fare più iscrizioni ma con un altro nominativo dell'intestatario della prenotazione.