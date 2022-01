"I canali di Modena", la storia della città ripercorsa in una visita guidata

Indirizzo non disponibile

Sabato 26 marzo, alle ore 15.00, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "I canali di Modena - Vie di uomini e di merci".

Un sorprendente percorso alla scoperta della Modena dei canali che hanno attraversato la città fino all'avvento della ferrovia e delle strade ferrate, durante il quale verranno ripercorsi i luoghi delle acque alla scoperta di una Modena ormai scomparsa ma indimenticabile.



Il ritrovo è previsto per le ore 15.00 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni ed iscrizioni, contattare info@larosenoire.it; tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email). Il costo dell'evento è di 10 euro.