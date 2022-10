Nei sabati d'ottobre via Canalino si trasforma nella "Via dei libri"

Una passeggiata tra i libri alla scoperta degli editori locali. L’Associazione Editori Emilia – Romagna, in collaborazione con la società di promozione del Centro Storico Modenamoremio, darà il via alla nuova “La Via dei Libri”.

Nei sabati 8, 15, 22 e 29 di Ottobre dalle ore 9.00 alle 20.00, i portici di via Canalino accoglieranno gli editori indipendenti emiliano-romagnoli per offrire ai lettori modenesi e non solo una passeggiata alla scoperta delle ultime novità editoriali.

Nella rinnovata via Canalino, nel cuore di Modena, sarà possibile incontrare gli editori e conoscere la variegata attività editoriale nata sul territorio e che spesso non trova la giusta visibilità nei circuiti tradizionali della distribuzione.

L’appuntamento che si ripeterà per 4 sabati consecutivi con l’alternarsi di editori e novità editoriali ci auguriamo possa essere uno stimolo per il pubblico ad approfondire la conoscenza degli attivissimi editori emiliano-romagnoli e delle tematiche da loro proposte, che spaziano dalla narrativa per bambini e ragazzi, alla letteratura più impegnata, passando per la storia, l’arte e la cucina del territorio e molto altro ancora.

Oltre alle librerie Salvo Libri e La Darsena, saranno coinvolti i seguenti editori: Argentodorato Editore (FE), Artestampa Edizioni (MO, BookTribu Casa Editrice (BO), Cartabianca Publishing (BO) , CDL (Finale Emilia – MO), Corsiero Editore (RE), Edizioni del Loggione – Damster (MO), Errekappa Edizioni (Carpi – MO), Esserci Edizioni (RE), Fulmino Edizioni (RN), Iaccheri Adelmo Editore (Pavullo – MO), Il Fiorino Edizioni (MO), Incontri Editrice (Sassuolo – MO), Picarona Edizioni (BO), Plesio Editore (FC), Pluriversum Edizioni (FE), Tomolo Edigiò Edizioni (Formigine – MO), Tresogni Casa Editrice (FE)