Combattere il Cancro Cucinando, la lezione online per sostenere la Radiologia di Modena

Imparare i segreti della cucina di un prestigioso chef e contribuire a un importante progetto di sostegno alla prevenzione della salute di tutte le donne di Modena. Il tutto restando in sicurezza a casa, nel rispetto delle norme vigenti.

Domani venerdì 6 novembre tutto questo sarà possibile nell’ambito dell’appuntamento a cura di IWA Modena - International Women's Association of Modena - organizzato in collaborazione con l’associazione no profit “Il Cesto di Ciliege”. Si tratta di “Cooking to Fight Cancer - Combattere il Cancro Cucinando”, ovvero la lezione di cucina on line - a partire dalle ore 18.00 su Zoom con lo chef Luca Marchini del ristorante stellato Erba del Re - i cui proventi sono finalizzati all’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica, la Mammografia con mezzo di contrasto (CESM) che rappresenta una metodica di secondo livello nella diagnosi dei tumori mammari. Tale metodica combina la mammografia digitale alla somministrazione di mezzo di contrasto, permettendo così di individuare con maggiore accuratezza la presenza di eventuali neoplasie.

Luca Marchini è di origini tosco-emiliane: chef titolare del Ristorante stellato Michelin L’Erba del Re a Modena, il suo lavoro è caratterizzato da una continua evoluzione culinaria portando avanti anche le tradizioni gastronomiche locali, motivo per cui si distingue per il mantenimento di un delicato equilibrio. I suoi piatti sono noti per il loro equilibrio tra consistenze e sapori, con una combinazione radicata nel rispetto e un “profondo amore per gli ingredienti”. Il suo linguaggio culinario è diretto e le sue ricette esplorano l’influenza della semplicità mentre implementa la sua tecnica per sviluppare creazioni originali.

La quota per partecipare all’appuntamento - della durata di un’ora e mezza circa - è a partire dal prezzo simbolico di 15 euro, previa registrazione

IWA Modena è un’organizzazione nata nel 2014 dalla volontà di alcune donne provenienti da tutto il mondo, che condividono la città di Modena come nuova residenza, e che nello spirito di solidarietà di “Donne per le donne” che la contraddistingue, ha avviato questa importante raccolta fondi in collaborazione con il “Il Cesto di Ciliege”.

L’iniziativa “Cooking to Fight Cancer - Combattere il Cancro Cucinando” proseguirà il 15 novembre, sempre alle ore 18.00, con la cucina internazionale di Jess Rosval dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura e a fine novembre con David Shushan per un’ultima lezione di cucina israeliana.

Per ogni lezione, sul sito IWA Modena sarà possibile scaricare il video on demand previa registrazione. Al momento della donazione si riceverà la lista degli ingredienti e le istruzioni per la preparazione, mentre per tutta la durata delle lezioni sarà possibile fare domande agli chef.

Nella prospettiva del futuro Centro di Senologia, che vedrà riunita la Senologia Clinica al Centro di Screening mammografico, l’acquisto della CESM risulterebbe strumento indispensabile nell’Imaging senologico per la diagnosi precoce e il successivo management del tumore della mammella.

Per tutti coloro che desiderano supportare direttamente l'acquisto dell’apparecchiatura diagnostico è possibile effettuare una donazione online al link della pagina GoFundMe