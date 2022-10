Il recital CanTango a Modena con il tenore Fabio Armiliato

Quinto evento della rassegna concertistica VOX MUTINAE 2022 "Dove le arti si incontrano" organizzata dall' associazione ACTEA con il patrocino del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna. Ospite della serata sarà Fabio Armiliato, tenore di fama mondiale e attore noto al pubblico per la collaborazione come protagonista nel film "to Rome with love" del regista Woody Allen.

CanTango è un recital realizzato per la voce di Fabio Armiliato, la voce narrante di Chiara Giudice e l'accompagnamento al pianoforte del M° Fabrizio Mocata.

Uno spettacolo unico nel suo genere che unisce l’Opera Lirica al TANGO in un abbraccio ideale con una nuova idea di spettacolo che si presenta anche come un virtuale “contenitore” per parlare degli avvenimenti storici e dei personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, molti dei quali di origine italiana, che hanno dato vita e lustro a questa meravigliosa forma d’Arte all’inizio del secolo scorso: la Canzone del Tango. Fanno parte del programma alcuni brani meno conosciuti al grande pubblico composti dal tenore Tito Schipa, recuperati e riproposti al pubblico con nuovissimi arrangiamenti a quasi 100 anni dalla loro ultima esecuzione. Una novità assoluta di grande interesse musicale e storico.

L'evento si terrà domenica 23 ottobre alle ore 18.00 presso il Teatro San Carlo di Modena.

Il costo del biglietto è di € 10. Si consiglia la prenotazione a acteamodena@gmail.com