La Tenda, finale di stagione nel segno del cantautorato

Si concentra sulla musica d’autore l’appuntamento che chiude la stagione della Tenda: mercoledì 31 maggio è in programma, infatti, l’evento conclusivo della rassegna iniziata a ottobre 2022 e che giunge al termine, come di consueto, prima dell’estate. In particolare, sul palco salgono le formazioni modenesi Perseca e Muretto rovers, già ospiti in passato della sala di viale Monte Kosica, con un repertorio di brani folk-pop dai tratti cantautorali; con loro l’artista romano, ma emiliano d’adozione, Davide Amati. Per il cantautore si tratta della prima esibizione alla Tenda.

La serata di musica dal vivo inizia alle 21 e l’ingresso è gratuito; l’iniziativa rientra nella rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Approfondimenti online sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Informazioni anche via mail (latenda@comune.modena.it) e al telefono (059 2034810).