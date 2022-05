Cantine Aperte, i luoghi da visitare in provincia di Modena

Spegne trenta candeline e si prepara a festeggiare con un palinsesto ricco di iniziative e eventi una manifestazione sempre molto apprezzata da tutti gli appassionati del vino: Cantine Aperte. Tanti gli appuntamenti nelle 18 regioni partecipanti - tra concerti, esposizioni fotografiche, wine trekking, lezioni di cucina e street food – che daranno un importante slancio alla ripresa del turismo enogastronomico. In ottica di ripresa, il Movimento Turismo Vino si farà promotore di un’importante campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul consumo consapevole del vino, due grandi sfide del mondo enoturistico, in collaborazione con WIM.

Nel folto programma della trentesima edizione di Cantine Aperte non poteva mancare lo street food, ormai una certezza nel panorama degli abbinamenti col vino. In quasi tutte le regioni aderenti sarà possibile trovare cantine affiancate dai food trucks locali, per provare un’esperienza enogastronomica sorprendente. E se qualcuno volesse anche imparare a cucinare le specialità regionali, alcune cantine metteranno a disposizione le loro cooking classes, vere e proprie lezioni di cucina per i più intraprendenti cuochi amatoriali.

in Emilia-Romagna sono 38 le cantine aderenti aprono le porte agli enoturisti e regalano l’allegria e le emozioni della convivialità. Sono 8 le aziende nel territorio modenese. Per tutti i dettagli è possibiel consultare questo link.