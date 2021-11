Giornata dell'enoturismo, cantine aperte nel weekend a Castelvetro

Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2021 promossa da RECEVIN in collaborazione con le Associazioni nazionali delle Città del Vino europee, Castelvetro di Modena sabato 13 e domenica 14 novembre promuove l’apertura delle cantine del territorio con visite e degustazioni di vini locali, in particolare il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di Modena. Un weekend per appassionati del buon vino e non solo, appuntamenti con la cultura e per bambini vi aspettano.

I luoghi aperti alle visite

BONI ROMANO

Via del Cristo, 8, Solignano di Castelvetro di Modena

SABATO 13 e DOMENICA 14 – ore 10.00-12.30 / 14.00-17.30

Visita guidata in acetaia e degustazione guidata di aceto balsamico.

Prenotazione obbligatoria – Romano 340 1552317

FATTORIA MORETTO

Via Tiberia, 13/B – Castelvetro di Modena

SABATO 13 – ore8.30-18.30

DOMENICA 14 – ore 9.00-12.00

Visita guidata in cantina e degustazione guidata di vini.

Prenotazione obbligatoria – Fabio 059 790183

LA PIANA WINERY

Via Ossi, 4/b – Castelvetro di Modena

SABATO 13 – ore 10.00 / 14.00 / 16.00

Visita guidata in cantina e degustazione guidata di vini.

Prenotazione obbligatoria – Mirco 349 8359706

SOCIETA’ AGRICOLA BERGONZINI

Via Trentino Alto Adige 2/A, Savignano sul Panaro

DOMENICA 14 – ore 10.00-19.00

Visita guidata in cantina e degustazione guidata di vini.

Prenotazione obbligatoria – Riccardo 340 1963400

SOCIETA’ AGRICOLA LA VEDETTA

Via Cavalliera, 3 – Castelvetro di Modena

SABATO 13 E DOMENICA 14 – ore 8.00-12.30 / 14.00-20.00

Visita guidata in acetaia e degustazione guidata di

aceto balsamico. Si confezionano ceste natalizie.

Prenotazione obbligatoria – Claudio 059 790592

TENUTA PEDERZANA

Via Cavalliera, 8 – Castelvetro di Modena

SABATO 13 – ore 10.00-12.30 / 14.00-17.30

Visita guidata in cantina e degustazione guidata di vini.

Prenotazione obbligatoria – Francesco 059 748072

TERRAQUILIA – IL METODO ANCESTRALE DA VIGNE IN ALTA QUOTA

Via Marano, 583 – Guiglia

SABATO 13 – ore 18.00

Visita guidata in cantina e degustazione di vini prodotti con metodo ancestrale e fumanti caldarroste.

Prenotazione obbligatoria – Giorgia 335 1018476