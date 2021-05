Cantine Aperte, un weekend di degustazioni all'insegna del buon vino

Torna l'appuntamento con Cantine Aperte, che per il 2021 è fissato per l’ultimo weekend di maggio, nelle giornate del 29 e 30. E quest’anno è previsto un doppio appuntamento, nelle date del 19 e 20 giugno. Un bis d’eccezione per i visitatori che potranno così vivere l’iniziativa più amata da tutti gli appassionati del vino, recandosi presso le numerose aziende del territorio nazionale. Visite in cantina e nei vigneti, degustazioni e intrattenimento per festeggiare in sicurezza un avvio di ritorno alla normalità. Nel rispetto delle normative vigenti va ricordato che è assolutamente necessario prenotare per tempo: le aziende dovranno infatti contingentare gli ingressi.

L'evento si svolge in tutta Italia, di seguito l'elenco delle cantine aperte a Modena e provincia:

Cantina Della Volta SpA , Bomporto: Via per Modena, 82 - tel. 059/7473312 - info@cantinadellavolta.com - www.cantinadellavolta.com

Cantina Paltrinieri , Sorbara di Bomporto: Via Cristo, 49 - tel. 059/902047 - info@cantinapaltrinieri.it - www.cantinapaltrinieri.it

Cantina Ventiventi Il Borghetto , Medolla

, Medolla Giacobazzi Vini, Modena

San Paolo, Castelfranco Emilia : Via Amedeo Gordini, 3 - tel. 059/9535034 - info@sanpaolo.wine – www.sanpaolo.wine

Tenuta Vandelli , San Michele dei Mucchietti di Sassuolo: Via Circonvallazione San Michele, 6 - tel. 0536/811792 - info@tenutavandelli.it - www.tenutavandelli.it

, San Michele dei Mucchietti di Sassuolo: Via Circonvallazione San Michele, 6 - tel. 0536/811792 - info@tenutavandelli.it - www.tenutavandelli.it Terraquilia Soc. Agr. S.s., Guiglia: Via Marano 583, 059/931023 – 335367891 – 3351018476 - info@terraquilia.it – www.terraquilia.it

Maggiori informazioni e mappa dettagliata delle cantine online, a questo link.