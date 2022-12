Capodanno a Carpi. Daddy G in consolle nella serata di San Silvestro

Sarà Daddy G, membro e fondatore dei “Massive Attack”, il protagonista dell’annunciato “dj set” di San Silvestro, offerto dal Comune in piazza dei Martiri: uno scenario che la sera del 31 dicembre si trasformerà nel « club a cielo aperto più grande d’Europa » grazie a questa figura iconica della musica elettronica internazionale, impegnata ad animare il passaggio al 2023 col suo incrocio unico di generi, dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat trascinante e contagioso.

Musica ma non solo: durante il “dj set” di Daddy G, la piazza e il palazzo dei Pio si illumineranno e coloreranno con speciali luci ed effetti visivi curati da Francesco Trambaioli, “light designer” tra i più apprezzati in Italia: Trambaioli (che ha lavorato, tra gli altri, con Vinicio Capossela e Ludovico Einaudi) qui avrà a disposizione un patrimonio scenografico unico, per creare un’illuminazione architettonica straordinaria e rendere la serata una vera e propria esperienza sensoriale, in una piazza come non si è mai vista.

"Crediamo ci siano tutti gli elementi per far sì che il Capodanno in piazza a Carpi quest’anno sia un evento davvero imperdibile – commentano il sindaco Alberto Bellelli e l’assessore comunale alla Cultura Davide Dalle Ave – Daddy G non ha certo bisogno di presentazioni, e siamo onorati di ospitarlo nuovamente a distanza di sei anni dal San Silvestro 2016 che lo vide grande mattatore. Questa volta il suo talento e la sua energia saranno resi ancor più potenti e suggestivi dalle luci che illumineranno la piazza e i monumenti per uno spettacolo a 360 gradi che siamo certi emozionerà tutti i presenti "

La proposte del Comune per la sera dell’ultimo dell’anno iniziano alle 21:30 in Teatro con “Toren”, l’ultima evoluzione della compagnia italiana di teatro acrobatico “Sonics”: un vero e proprio “inno” al colore, simbolo di felicità, passione e speranza, creato e diretto da Alessandro Pietrolini (info e biglietti: incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255).

Finito questo spettacolo, tutti in piazza, dove alle 23:30 Daddy G aprirà le danze per una serata che si preannuncia davvero unica. L’ingresso al dj-set è gratuito.

Chi è Daddy G?

Tra i padri spirituali del trip hop, Grant Marshall in arte Daddy G ha avviato la sua carriera nella Bristol d’inizio anni Ottanta co-fondando il Wild Bunch Sound System, collettivo da cui sarebbe poi nata una delle band più importanti dell’ultimo trentennio, i Massive Attack. Innovatore e protagonista di una stagione memorabile della scena elettronica britannica, frutto della commistione tra hip hop, dub, techno, house, Marshall è tutt’oggi impegnato con i Massive: lui e il suo socio Robert “3D” Del Naja, unici due membri fondatori rimasti nel gruppo.

Ma puntando sulla sua raffinata quanto sconfinata cultura musicale e su una riconosciuta abilità tecnica Daddy G gira i migliori club del mondo anche come deejay. È in questa veste che nel 2004 ha pubblicato una compilation di successo – interessante viaggio che da Tricky conduce ad Aretha Franklin passando per Les Négresses Vertes – per la rinomata serie “Dj-Kicks” targata !K7. Ed è in questa veste che da tempo propone set contemporaneamente ipnotici ed esplosivi, con cui rende omaggio alla musica che lo ha formato artisticamente. È la storia dell’elettronica che scende in pista: un incrocio di dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat assolutamente irresistibile e contagioso.