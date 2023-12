Pavullo, la Notte di San Silvestro si festeggia in Piazza

Domenica 31 dicembre, a Pavullo si rinnova l'appuntamento con Capodanno in Piazza per trascorrere in compagnia l'ultima notte dell'anno. Appuntamento in Piazza C. Battisti a partire dalle ore 23.00, dove ci saranno i dj di Radio Bruno Dj Ans e Fede D.

L'ingresso è libero. L'evento è a cura dell’Associazione Turistica Pro-Loco e Comune di Pavullo