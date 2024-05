Canti gregoriani e contemporanei con la Cappella Musicale del Duomo

Prosegue senza sosta l’attività della Cappella Musicale del Duomo: domenica 19 maggio alle 18 la compagine corale, composta da una trentina di elementi e diretta dal maestro Francesco Saguatti, accompagnerà la Messa per la solennità di Pentecoste presieduta dall’Arcivescovo Mons. Castellucci, proponendo un repertorio liturgico che spazia dal canto gregoriano al repertorio contemporaneo e coinvolgendo l’assemblea dei fedeli la cui partecipazione, come vogliono i documenti della Chiesa, deve esse attiva e costante.

In particolare, verrà eseguita una nuova composizione, la sequenza “Veni Sancte Spiritus” propria del giorno di Pentecoste, composta appositamente dallo stesso Saguatti, che ricoprendo il ruolo di Maestro di Cappella ha anche il compito di comporre nuova musica. Il gruppo sarà accompagnato dal maestro Stefano Pellini all’organo.

Parallelamente alla Cappella Musicale, che esegue repertorio polifonico e accompagna le funzioni presiedute dal Vescovo, è stato numericamente rafforzato il Coro Gregoriano, curato e diretto dal maestro Davide Zanasi: ormai composto da una ventina di elementi, il gruppo canta in Cattedrale ogni domenica alla 9:45 durante la Messa in lingua latina; per la Messa di Pentecoste, il Coro Gregoriano proporrà l’antica sequenza gregoriana “Veni Sancte Spiritus” e altri brani della millenaria tradizione della Chiesa.

La Cappella Musicale si sta preparando, inoltre, a un impegno di rilevanza nazionale: la 74ma Settimana Liturgica Nazionale, che si svolgerà proprio a Modena dal 26 al 29 agosto, che prevede una serie di celebrazioni alle quali il coro presterà servizio alla presenza di numerosi vescovi, sacerdoti e laici provenienti da tutta italia.