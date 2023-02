Teatro per famiglie, a Savignano "Cappuccetto, il lupo e altre storie"

Avrà inizio domenica 19 febbraio 2023 alle ore 16.30 al Teatro Comunale “La Venere” di Savignano (MO), la stagione teatrale domenicale family STORIE PER BAMBINI E NON, seconda a partire fra le varie stagioni (prosa, teatro per le scuole, teatro dialettale, corsi e laboratori) organizzate da Teatro Evento s.c.s. riconfermato concessionario della struttura comunale fino al 2026.

La compagnia Drammatico Vegetale di Ravenna, una delle migliori compagnie specializzate in teatro per la prima infanzia in Italia e che festeggia a Savignano i suoi 40 anni di attività, presenta: CAPPUCCETTO, IL LUPO E ALTRE STORIE di Pietro Fenati.

Uno spettacolo per vivere l’emozione della paura, per misurare il coraggio e l’astuzia o trovare sollievo nella magia, sciogliendosi in una risata. Il lupo nelle fiabe rappresenta l’ignoto, lo sconosciuto, è il simbolo di tutte le nostre paure. In questo racconto animato con pupazzi ed elementi scenografici di pezza, si ripercorrono alcune fiabe della nostra tradizione per raccontare la figura del lupo e le sue conseguenze nelle storie che attraversa. Starà a noi immedesimarci nelle avventure dei tre porcellini, dei sette caprettini e fare tutti insieme il tifo per Cappuccetto Rosso.

Massimo Bertoni, direttore del Teatro Comunale: “Teniamo molto a questa rassegna di spettacoli, un’niziativa in 7 pomeriggi domenicali dedicata ai bambini più piccoli e alle loro famiglie (genitori, fratelli, nonni), che presenta alcune tra le migliori compagnie teatrali professionali che a livello nazionale si occupano di teatro per l’infanzia. Un'occasione per passare un pomeriggio insieme, all'insegna del divertimento intelligente, lontani per un po’ da schermi di tutti i tipi e centri commerciali.”

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059730496, whatsapp 3358134285, lavenere@teatroevento.it