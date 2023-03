"La carica dell'inutile" di Simone Bellotti arriva al Palazzo Ducale di Pavullo

Sabato 1 aprile alle ore 16 si inaugura alla Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale la mostra di Simone Bellotti “La carica dell’inutile”. In mostra suggestivi animali realizzati assemblando oggetti destinati all’oblio. Lo scultore bolognese seleziona con cura oggetti del passato dalle forme armoniche e dalle geometrie primigenie, oggetti preziosi, antichi, che raccontano epoche storiche, un passato collettivo intriso di vivaci memorie. Il legame con la natura si palesa anche nella scelta dei soggetti: animali dalla marcata vitalità. Mansueti, amichevoli, animali che fanno sognare, che vorresti accarezzare, accudire, che sembrano i protagonisti buoni delle fiabe. Un cane, un cavallo, un gatto, un gallo, un asino, una lepre sono i protagonisti della mostra. Lo spettatore viene accolto da un gruppo di primati, scimmie a grandezza naturale che rendono omaggio al capolavoro cinematografico di Stanley Kubrick, a seguire sculture e opere grafiche dai colori mai sfacciati, più vicini alla madre terra che al mondo artefatto. Pesi e volumi si annullano, così come le conosciute dimensioni spaziali e temporali, per far emergere composizioni geometriche e vibrazioni cromatiche estremamente affascinanti. Sculture che invitano non ad una mera osservazione bensì ad un’esplorazione sensoriale immersiva in quanto esperienza mentale ed emotiva.

Il progetto espositivo, come afferma Simone Bellotti, “si allarga anche come esplorazione rivolta al tema del riutilizzo dei materiali provenienti dallo scarto della nostra tecnologia, con una imprescindibile volontà pedagogica. Temi come il riuso e il riciclo, a mio parere, sono strettamente legati alla concezione di modernità, ma testimoniano anche la persistenza di alcuni valori, categorie e modelli classici che si ripetono da sempre; penso, però, e allo stesso tempo temo, che l’oggetto del recupero nell’arte oggi sia spesso pura superficie priva di terza dimensione, slegato di senso e frequentemente mera operazione propagandistica e/o commerciale”.

La mostra, curata dalla direttrice delle Gallerie Civiche Simona Negrini, presenta al pubblico una video-intervista a cura di Enrico Maria Bertani, con musiche di Mirko Carlini.

Dal 1 aprile al 4 giugno sono previsti numerosi eventi collaterali, oltre visite guidate: performance e residenziali di danza contemporanea a cura delle scuole Le Muse e Centro danza studio D.I.A, per i più piccoli letture animate e laboratori d’arte visiva.

Per informazioni / visite guidate

Città di Pavullo nel Frignano (Mo) – Assessorato alle Attività Culturali

Palazzo Ducale, via Giardini, 3 – Pavullo n/F.

tel. 0536 29964 / 29026

uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Orari di apertura

sabato h. 10.00 – 13.00 / h. 16.00 – h.19.00 / domenica e festivi: h. 16.00 – 19.00

Su richiesta: dal lunedì al sabato h. 10.00 – 12.30

martedì e giovedì h. 15.00 – 18.00

Ingresso libero