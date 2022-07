Carica Papaya: un concerto per godersi le atmosfere dei grandi classici del funk e del soul

Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a progetto.tp@gmail.com

Una serata per apprezzare e rivivere le atmosfere dei grandi classici del funk e del soul, quella che avrà luogo martedì 19 luglio, alle ore 22.00, a San Prospero. Nel giardino dell’Auditorium Volmer Fregni, infatti, andranno in scena i ritmi groove della musica dei Carica Papaya, che si esibiranno dal vivo nell’ambito della rassegna ‘Una tenda in piazza’, promossa dal Comune, con la direzione artistica di TiPì e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Carica Papaya è una band composta di giovanissimi musicisti della Bassa modenese - tra cui Elena Ascari, di San Prospero, che è la voce del gruppo - caratterizzato da cover che spaziano dal funky al soul, senza dimenticare la disco. Un repertorio costituito da alcuni dei brani tra i più famosi del genere e grandi classici, riarrangiati secondo il personale stile del gruppo.

Durante la serata, il bar del giardino sarà aperto dalle ore 19.30, e il giardino stesso sarà arredato con sdraio e ombrelloni, in perfetto ‘stile balneare’.

L’appuntamento successivo con la rassegna sarà martedì 26 luglio alle ore 21.00, quando sarà la volta di ‘Ho sonno‘, lo spettacolo di e con Vittorio Ondedei e Giulio Escalona.

A partire dall’appuntamento del 19 luglio, in tutte le serate, il bar del giardino sarà aperto a partire dalle ore 19.30.

Stile balneare fa parte delle iniziative di "Una rete per la cultura", iniziativa dei Comuni di San Prospero, Camposanto e Concordia sulla Secchia, capofila del progetto.