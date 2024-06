Carlo Gregori e Giuliano Della Casa presentano il libro "Ricordi di un cacciatore di zanzare"

Giovedì 6 giugno 2024 alle 18.30 presso la Biblioteca Delfini di Modena (in Sala Toccafondo al piano terra) appuntamento con la presentazione del volume "Ricordi di un cacciatore di zanzare" di Carlo Gregori, con disegni di Giuliano Della Casa, edito da Galleria Mazzoli. Parteciperanno gli autori e il gallerista Emilio Mazzoli. L’Assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi introdurrà il volume e l’attore Tommy Togni interverrà leggendo alcuni brevi brani dell’opera. Durante l’evento saranno esposte le tavole originali delle illustrazioni del libro. L'ingresso è libero.

Del volume si parlerà anche martedì 11 giugno alle ore 21 in piazza XX Settembre, durante un incontro con l’autore organizzato da ModenaAmoreMio. Carlo Gregori, intervistato dalla giornalista Valentina Reggiani, introdurrà "Ricordi di un cacciatore di zanzare" per poi approfondire altri suoi scritti quali "La Donna Orgasmo e altri 33 racconti" (2023). "Ricordi di un cacciatore di zanzare" è anche uno spettacolo teatrale in allestimento ad opera di Tommy Togni. Il recital debutterà a Modena il 25 luglio alle ore 21 ai Giardini Ducali nell’ambito della rassegna estiva del Comune di Modena.

Il libro

Dai tempi di Adamo ed Eva la zanzara è uno dei principali nemici dell’uomo. Ma ci sono uomini che nel corso della vita diventano spietati nemici della zanzara. Uno di questi, ormai anziano e col vizietto di alzare il gomito, è il protagonista dell’originale racconto comico di Carlo Gregori, giornalista e scrittore modenese. Durante una sorta di conferenza del tutto informale, che si può immaginare in un posto dimesso come una sala per riunioni condominiali, il nostro anonimo cacciatore di zanzare racconta in un monologo sofisticati trucchi, avventure stravaganti ed episodi a volte commoventi su come diventare infallibili killer dell’animale più molesto del mondo.

Paolina, Marylin, Irina la Ballerina e Houdini sono le indimenticabili nemiche volanti evocate nei ricordi di epiche sfide domestiche. Il racconto esilarante, sullo sfondo dei grandi problemi ecologici e ambientali di oggi, è condotto con toni confidenziali dal burbero narratore “salutisticamente scorretto” che ama terminare le sue avventure con un cicchetto di whisky o un tiro di sigaretta.

L’opera comica di Gregori è pubblicata da Emilio Mazzoli, gallerista e promotore d’arte contemporanea, che ha affidato all’artista Giuliano Della Casa, maestro dell’acquerello, il compito di illustrare le avventure del cacciatore di zanzare con 16 splendide tavole a colori. Il libro è stato stampato in una tiratura limitata di 300 copie numerate.

Carlo Gregori

Nato a Milano nel 1962, vive a Modena. È giornalista professionista e scrittore. Ha pubblicato due raccolte di poesie (West, 1997 e Supernova, 2000), due scritti sul paesaggio urbano (Periferite. Una malattia dell’anima, 1999 e Siberia modenese, 2019), il saggio Cartoline dalla Grecia (e una dalla Germania) (2021), il romanzo Ogni estate a Lubecca (2022), La Donna Orgasmo e altri 33 racconti (2023).

Giuliano Della Casa

È nato a Modena nel 1942, vive a Modena. Ha frequentato l’Istituto d’arte Venturi e in seguito l’Accademia di Bologna. Nel 1966 tiene la sua prima mostra personale a Palazzo dei Musei a Modena e da allora ha tenuto mostre in numerosi centri culturali italiani e internazionali, fra cui la XXXVI Biennale di Venezia. Collabora con numerosi scrittori e poeti per i quali illustra libri e copertine di volumi. Con Edizioni Galleria Mazzoli ha realizzato i volumi Alphabeth 2007 con poesie di Paul Vangelisti, Pubblico & Privato di Giulia Niccolai (2016) e OH WELL con poesie John Thomas, Martha Ronk, Paul Vangelisti e Peter Whigham (2022). Giuliano Della Casa sceglie come mezzo artistico d’elezione l’acquerello, che utilizza in maniera magistrale per creare un festoso universo di forme e colori.