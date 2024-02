Festa in piazza con il Carnevale dei Bambini di Maranello

A Maranello torna “Il Carnevale dei Bambini”: sabato 10 febbraio un pomeriggio di festa per bambini e famiglie in Piazza Liberta dalle 14.30 alle 17.30, proposto dal Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con le associazioni. In programma laboratori creativi, animazioni e spettacoli. I laboratori proposti sono “Carnevale da bestia!”, per trasformarsi in simpatici animali costruendo piccoli accessori con materiali di recupero a cura di (Coop. Lumaca), “Upcycling in Fattoria”, ovvero l'arte del riuso e della trasformazione (a cura del Servizio di Pre e Post scuola delle scuole del territorio e coop Domus Assistenza), "L'allegra fattoria tra suoni e colori”, laboratorio sonoro di manipolazione, costruzione di scatole e “Animali in collage”, laboratorio grafico pittorico (a cura di Coop. Dolce).

Le associazioni di volontariato propongono durante il pomeriggio il trucca bimbi (a cura del Canile Intercomunale Punto e Virgola), le sculture di palloncini e bolle giganti (a cura dell’Associazione Dimondiclown), il “Battesimo della sella” a cura dell’Associazione Amici del Cavallo (nel parco sul retro al Municipio) e “Conosciamo i cani da salvataggio e il loro operato" a cura del Gruppo Soccorritori Cinofili Cani Utilità di Volontari Protezione Civile. In programma anche “Bici....Pista!!!!”, un percorso per biciclette dedicato ai più piccoli. Per tutti i partecipanti merenda con succo di frutta e pizza a cura di Hewo Modena e tisane e dolci a cura di Associazione Ortinsieme. Alle 17 lo spettacolo finale “Il bruco goloso!!”. Per informazioni: Servizio Istruzione 0536 240042.