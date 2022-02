San Cesario, torna il Carnevale delle Contrade

Domenca 27 febbraio andrà in scena in corso Libertà a San Cesario sul Panaro "Carnevale: un pomeriggio in festa" con il tradizionale Carnevale delle Contrade.

Dalle ore 14.30 giochi e musica per tutti i bambini, mentre dalle 18 ale 19.30 Disco party per ragazzi over 11. Sarà presente per tutto il pomeriggio un punto ristoro con gnocco fritto e calzagatti, non mancheranno inoltre pop corn e zucchero filato per tutti i bambini.

Per partecipare all'evento è necessario presentare il Green Pass dai 12 anni in su e indossare la mascherina.