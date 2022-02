Carnevale di Fanano, una giornata di festa in Appennino

Indirizzo non disponibile

Il Carnevale di Fanano è alle porte: una giornata in maschera, quella di domenica 27 febbraio, dedicata ai più piccoli tra giochi, balli e pattinate sul ghiaccio.

L'attesissimo evento infatti, quest'anno si "divide in tre": il Baby Park del Cimoncino (tutto il giorno), la Baby Dance e il Trucca Bimbi (dalle ore 14.30) in Piazza e un ingresso ridotto (se mascherati) al Palaghiaccio di Fanano (dalle ore 16.30), con un premio alla maschera più bella. Ad animare la festa in centro storico ci penserà la storica Famiglia Frascona, tradizionale maschera fananese.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle misure anticontagio.