Modena, il Carnevale di una volta scende in piazza danzando

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 26 febbraio 2022, Modenamoremio organizza i festeggiamenti del Carnevale in Centro Storico, grazie all’arrivo dei ballerini del Gruppo Folkloristico di Barigazzo: le loro danze saranno accompagnate dalle musiche tradizionali dell’Appennino modenese dei gruppi musicali Suonabanda, Fragole e Tempesta, I Musicanti d’la basa e Orchestra Tazzioli.

Il Gruppo percorrerà le vie del Centro Storico di Modena, accompagnato dalla Famiglia Pavironica, tra balli, musica e colori.

Il corteo itinerante partirà da Piazza Roma alle 15.30 per poi proseguire in Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Corso Duomo, con termine alle ore 18.00 in Piazza XX Settembre.

Così come per il corteo della Famiglia Pavironica, si invitano i partecipanti a farsi trovare nelle piazze di cui sopra, evitando di accodarsi al corteo. In caso di assembramento, è necessario l’uso della mascherina.