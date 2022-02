Mirandola, un carnevale di letture alla biblioteca E. Garin

Storie di trasformazioni divertenti per un carnevale di letture. Sabato 19 febbraio i bimbi sono invitati presso la biblioteca comunale “E. Garin di Mirandola” che in collaborazione col Comune di Mirandola (Assessorato alla Cultura) e con l’Associazione Amici della biblioteca, ha organizzato “Quando i maiali ebbero le ali: storie di trasformazione a carnevale”.

Suddiviso in due turni alle ore 16.30 e alle ore 18.00, l’incontro sarà tenuto da Marco Bertarini che intratterrà i bimbi – dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 8 anni – con narrazioni divertenti sul tema del carnevale. I bambini, accompagnati dai loro genitori, potranno presentarsi mascherati ed in costume. Sono invitati però a non presentarsi con coriandoli e stelle filanti.

L’ingresso alla biblioteca (in via 29 maggio) è gratuito, con iscrizione obbligatoria e presentazione di green pass rafforzato. Per informazioni e prenotazioni, 0535 29783 o cultura.mirandola@comune.mirandola.mo.it.