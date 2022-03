Carnevale a Primavera, appuntamento a Medolla

A Medolla torna la grande Festa di Carnevale, dedicata soprattutto ai più piccoli, ma non solo. Appuntamento domenica 3 aprile a partire dalle ore 15 in piazza Missere, per i carri mascherati, che daranno il via a un pomeriggio con regali garantiti per tutti, animazione, il ludobus ScomBussolo, stand gastronomico e tanta musica.

A partire dalle 18, nel piazzale davanti alle scuole medie, aperitivo in maschera con dj set organizzato dalla Consulta Giovani.

Organizzano Pro Loco Medolla e le associazioni Scuola Viva e Babbi Babbei, con il contributo del Comune di Medolla. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva, il 10 aprile, col medesimo programma. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.