Carnevale a Sassuolo, spettacolo in Piazza Garibaldi

Sabato 18 febbraio a Sassuolo si festeggia il Carnevale con uno spettacolo in piazza Garibaldi per bambini e famiglie.

A partire dalle ore 16 di sabato prossimo, infatti, lo spettacolo di Bimbobell animerà piazza Garibaldi con musica, giochi e magie per tutti, in occasione del Carnevale, per un festeggiamento in maschera a cui tutte le famiglie sono invitate, naturalmente in maschera.