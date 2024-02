Torna il Carnevale di Spilamberto organizzato dall’Associazione Genitori e Amici del Fabriani

Domenica 25 febbraio, dalle 10, di fronte alla Rocca Rangoni, si svolgerà il Carnevale di Spilamberto 2024, organizzato dall’Associazione Genitori e Amici del Fabriani in collaborazione con ViviSanVito, le Fruste Infuocate, il Comune di Spilamberto e Magic Market.

Alle 10 apertura festa con musica, giochi e animazione per i più piccoli. Alle 15 partenza sfilata per il centro di Spilamberto: saranno premiati i costumi più simpatici e divertenti, la gara sarà aperta a tutti i presenti, adulti e bambini. Per partecipare basterà presentarsi alle ore 14.45 nel piazzale antistante la Rocca. Alla fine della sfilata la giuria consegnerà i premi in buoni spesa.

Per tutto il giorno giochi, animazione, musica (con dj set alla sera), mercatino handmade, stand gastronomico con gnocco, borlenghi, ciambelle, pop corn, e tante sorprese.