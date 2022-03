Weekend floreale, Carpi in Fiore compie 30 edizioni

Traguardo storico per Carpinfiore: l'edizione 2022, che si terrà sabato 2 e domenica 3 aprile, sarà infatti la numero 30. La manifestazione, organizzata da SGP Eventi con il patrocinio del Comune di Carpi e di Confesercenti, CNA, Confcommercio e Lapam, sponsor BPER e Geoverde, si conferma come una delle maggiori nel calendario delle mostre florovivaistiche a livello nazionale: tantissimi floricoltori provenienti da tutta Italia coloreranno il centro storico della città dei Pio con centinaia di varietà di piante e fiori, formando un unico, profumatissimo, tappeto che andrà da Piazza Garibaldi a Corso Cabassi, passando per Corso Alberto Pio, il rialzato di Piazza Martiri, via Matteotti, via Mazzini e Piazzale Re Astolfo.

Un format, quello di Carpinfiore, ideato da SGP Eventi di Paolo Storchi, società carpigiana specializzata nell'organizzazione di eventi, che nel 1991 realizzava la prima mostra mercato di piante e fiori nel centro della Città dei Pio, prendendo spunto dallo storico mercato di frutta e verdura di Piazza Garibaldi. Allora era proprio questo il baricentro della manifestazione: negli anni, dopo le riqualificazioni, si è allargata a tutto il centro storico, moderno cuore pulsante della città Carpi.

Gli appassionati di verde potranno ammirare ed acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate. Esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni. Tantissime tipologie di piante e fiori, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi interni. I floricoltori sapranno consigliare su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Inoltre Carpinfiore ospiterà vari, tra i più importanti, produttori di piante grasse, succulenti, cactacee e bonsai in Italia, in tantissime varietà e misure, in grado di soddisfare le richieste dei collezionisti.

In Piazza Martiri si troverà lo stand di Geoverde, con trattori, trattorini e rasa erba perfetti per la cura di giardini e grandi spazi verdi. In particolare si potrà vedere in azione il robot tagliaerba autonomo Husqvarna Automower®. Oltre Geoverde vi saranno altre aziende sempre specializzate in macchine per il giardinaggio. Un’occasione unica quindi per vedere le ultime novità del settore.

La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux, e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane: la focaccia genovese tipica e il pesto, olio, taralli del Salento, specialità ittiche di Lampedusa, la pasta fresca emiliana, le confetture e i dolcetti di Sicilia, il tartufo di Acqualagna e varietà di funghi freschi, risotti aromatizzati e legumi.