Carpi Street Festival, tre giorni di cibo di strada di qualità

Voglia di divertimento all’aria aperta, prelibatezze gourmet ad orario continuato, tante opzioni anche vegetariane, vegane e senza glutine, drinks e birra direttamente da Monaco. È questo il “cocktail” che sarà servito durante la tre giorni di 41012 Carpi Street Festival, l'appuntamento dedicato allo street food di qualità, organizzato da SGP Eventi, con il patrocinio del Comune di Carpi.

Street festival è l’originale organizzazione a marchio storico, che per primo scelse Carpi come tappa in Italia e dopo otto anni ritorna ancora ad esprimere le radici del menù itinerante e selezionato per dare qualità.

Nella grande area verde a ridosso del centro, attrezzata con tavoli, panchine e aree relax, sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana e straniera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti. Inoltre, chi vorrà potrà portarsi il proprio telo e godersi il prato, per un vero e proprio pic-nic cittadino.

Si parte venerdì 3 giugno alle 18 e si prosegue fino a mezzanotte, mentre sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 12 a mezzanotte le cucine dei truck faranno per voi orario continuato, quindi occasione perfetta anche per pranzi, spuntini, merende ed aperitivi, oltre che per cene.

L’edizione 2022 porta anche tante novità con truck tra i più rinomati a livello nazionale e ancora mai passati per Carpi. Per la prima volta Dolomites, con i tortei di patate, ricetta deliziosa tipica del Trentino, servite come panino con speck cotto e formaggio di malga. Mizzeca, direttamente dalla Sicilia con i famosissimi arancini, i cannoli e le cassate. Frit and furious, verace truck napoletano con l’originale piazza fritta provola e pomodoro, ricotta e salame e cicoli e ricotta.

Dagli Stati Uniti prende ispirazione il truck Club Sandwich. Tra i panini più famosi d’oltre oceano, la leggenda vuole che sia stato inventato nel 1889 presso l'Union Club di New York. Arriva a Carpi nella sua versione originale e con tante altre varianti anche vegetariano, rustico con pollo o con gamberetti e salmone.

Giocano in casa i due furgoncini emiliani: Van Gourmet, il truck dove mangiare è arte. Per l’occasione ha ideato la specialità greca/romagnola la gyros piada, l’originale piadina arrotolata come una pita greca e servita con carne, salse e verdure. Altra invenzione sono i tortellini fritti da passeggio. Non mancherà anche il panino con lo stinco o cotechino e salsa verde. Gli Sborlengati on the street, oltre ai buonissimi borlenghi e tigelle si sono inventati qualcosa di ancora più cool: il Tig Burger e il Tig Vegg.... tigelle gourmet con carne o verdure tutte da provare.

Tante anche le apprezzate riconferme come Ciccio’s Smoke And Bbq, che senza prendere l’aereo vi porta direttamente in USA grazie alle sue leggendarie e succulente Chicken Wings, le saporite Pork Ribs e i grandi classici come il Pulled Pork e il Briske di carne italiana di prima scelta, ingredienti selezionatissimi con metodi di cottura fedeli alla tradizione statunitense.

Non poteva mancare la tradizione del sud Italia, con Taffiamo, specializzato in bombette pugliesi.

Molte anche le opzioni di cucina vegetariana, vegana e bio con il truck Nama Gustoso Benessere. I loro Panini Gourmet, le Poke Bowls e le crepes, sia salate che dolci, sono fatte con prodotti prevenienti dal loro orto frutto di un attento studio dell’agricoltura consapevole e completamente naturale, nel totale rispetto dell’ambiente e della salute in assenza di prodotti chimici.

Thunder on the road propone gnocco fritto “da volar via”, panini gourmet, polpette di salsiccia mantovana e patatine fritte! Un menù per tutti i gusti, con opzioni anche per gli intolleranti al glutine.

Infine la Indian bike con esotiche specialità indiane come: samosa con patatine, chicken o fish pakora e il tikki, il vero must della cucina di Mumbai.

Il 41012 Carpi Street Festival non è però solo ottimo cibo. Tra i grandi protagonisti di questa tre giorni c'è anche la buona birra direttamente da Monaco, troverete 1417 Keller, Hp Weiss, Paulaner Hp Marzen, Hp Hell. Inoltre anche Cocktails freschi e fruttati preparati dai nostri bar tender.