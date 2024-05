Dall'India all'America passando per Riccione: tornano le prelibatezze del Carpi Street Festival

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno appuntamento ai Giardini Pubblici e in Piazzale Re Astolfo, nel cuore della città di Carpi, con la decima edizione del Carpi Street Festival, tra i primi format in Italia ad aver premiato il trend delle cucine su strada, già apprezzatissime nel nord Europa e negli USA.

Il divertimento all’aria aperta, le prelibatezze gourmet servite dai migliori food truck in circolazione ad orario continuato, con tante opzioni anche vegetariane, vegane e senza glutine, drinks e birra direttamente da Monaco, rendono l'appuntamento importante anche a livello nazionale. Nella centrale area verde e nel piazzale storico proprio dietro il Palazzo dei Pio attrezzati con tavoli, panchine e aree relax, sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana e straniera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti.

Si parte venerdì 31 maggio alle 18 e si prosegue fino a mezzanotte, mentre, sabato 1 e domenica 2 giugno dalle 12 a mezzanotte le cucine dei truck faranno orario continuato, quindi occasione perfetta anche per pranzi, spuntini, merende ed aperitivi, oltre che per cene.

Tra i truck più attesi Ciccio’s Smoke And Bbq, che senza prendere l’aereo vi porta direttamente in USA, il furgoncino emiliano de Gli Sborlengati on the street che, oltre ai buonissimi borlenghi e tigelle, si sono inventati il Tig Burger e il Tig Vegg, tigelle gourmet con carne o verdure tutte da provare. Thunder on the road propone gnocco fritto “da volar via” mentre per gli amati delle specialità di mare torna La Barcaza, direttamente dalle spiagge della Romagna. Mr Faboulous vi farà gustare i suoi tenerissimi hamburger di scottona rigorosamente con pane artigianale mentre Indian street food specialità indiane come samosa con patatine, chicken o fish pakora e il tikki, il vero must della cucina di Mumbai.

E ancora il truck di Riccione di Piadineria Selviaggia, il furgoncino toscano Bomber Truck e La Ca in Campagna: new entry per Carpi con il prelibati finger food per un perfetto mix and match. Dulcis in fundo Kurtoskalacs, ovvero il truck che porta in Italia i dolcetti tipici della pasticceria ungherese. Piccoli cannoli di sfoglia lievitata, arrotolata a spirale intorno a un cilindro di legno, cotti sul fuoco e serviti tradizionalmente con zucchero, cannella e tanti altri gusti.

Carpi Street Festival non è però solo ottimo cibo. Tra i grandi protagonisti di questa tre giorni c'è anche la buona birra direttamente da Monaco, troverete 1417 Keller, Hp Weiss, Paulaner Hp Marzen, Hp Hell. Inoltre anche Cocktails freschi e fruttati preparati dai nostri bar tender. Un’occasione speciale per gustare le prelibatezze dei migliori food truck a sia a pranzo, che per cena, per uno spuntino pomeridiano o per un aperitivo in questo lungo ponte di giugno nel verde del centro città. Oltre ai menù sempre rinnovati dagli chef dei furgoncini, non sarà difficile trovare artisti di strada, banchetti del raro e inusuale o il prato di lucciole, che danno allo Street Festival quel tocco in più.