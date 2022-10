Carpi a Tavola, appuntamento con il gusto in Piazza Martiri

Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, il centro di Carpi vi aspetta per un lungo weekend dedicato al gusto, giunto quest’anno alla ventitreesima edizione, Carpi a Tavola, organizzato da SGP Grandi Eventi, con il Patrocinio del Comune di Carpi. Si conferma un appuntamento imperdibile che mira a valorizzare e far conoscere le tipicità gastronomiche nazionali, fatte di amore per la tradizione e attenzione alla qualità, caratteri distintivi delle eccellenze italiane che qui si incontrano e invitano il visitatore ad un’esperienza unica.

Carpi a Tavola, nella doppia location di Piazza Martiri e Corso Alberto Pio ( Tratto del portico del Grano ), sarà aperta dal sabato al martedì, con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00 e darà al pubblico, grazie ai suoi diversi espositori, un vasta gamma di offerta enogastronomica. Si potranno assaggiare prelibatezze che vanno dalla Liquirizia, al Parmigiano Reggiano, dalla Saba ai sughi, dal savor alla miglior frutta di stagione, dalla Porchetta di Ariccia ai migliori Tartufi.

A Carpi passeggiando sotto i suggestivi portici, in pochi passi, si potrà fare un vero e proprio tour enogastronomico delle regioni italiane conoscendo prodotti e eccellenze orgoglio e vanto della cultura e della tradizione italiana. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e tutti i palati: il famoso speck dell’Alto Adige e rinomatissimi formaggi di Amatrice, i tartufi dal Molise, la Gorgonzola piccante e il Pesto alla Genovese.

Anche la gastronomia locale sarà rappresentata grazie alla presenza della Gastronomia Dionisio e alla sua pasta fatta in casa.

L’evento gastronomico più atteso dell’autunno carpigiano porterà nelle suggestive cornici di piazza Martiri una ventina di espositori provenienti da tutta Italia, grazie ad un mix di espositori storici e new entry per garantire da una parte qualità ed eccellenze e nel contempo novità e ricercatezza.

Carpi a Tavola vi aspetta per conquistarvi prendendovi per la gola! Siete pronti all’avventura più gustosa della stagione? Vi aspettiamo! Seguite le novità dell’evento anche su Facebook (A Tavola) e sul sito www.carpiatavola.it.