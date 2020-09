Carpinscienza, torna in Piazza Martiri la tre giorni scientifica

Il 21, 22 e 25 settembre, torna nella terra dei Pio la "tre giorni" scientifica Carpinscienza con la quale le quattro scuole secondarie di II° grado di Carpi, in rete, proseguono il loro percorso di scoperta e valorizzazione delle scienze e dell’innovazione tecnologica.

L’inaugurazione si terrà lunedì 21 settembre alle ore 20.45 sotto il tendone del Festival Filosofia in Piazza Martiri a Carpi; seguiranno due serate, il 22 e il 25 settembre, che si svolgeranno presso il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio (Teatro Comunale in caso di maltempo).

L’evento di quest’anno, CoScienza, porta un titolo quanto mai profetico. I temi che si incrociano tra le varie conferenze spettacolo sono quelli della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, dello spazio e della responsabilità in senso lato. I relatori che ci accompagneranno in questa nuova avventura, una sfida al momento complesso che stiamo vivendo, sono scienziati di fama nazionale e internazionale, esperti e divulgatori scientifici, che hanno accettato di condividere, sul palco e in streaming, il loro pensiero positivo per un futuro migliore.

Per i ragazzi, nel corso delle mattinate dal 25 settembre al 1° ottobre, si alterneranno conferenze di fisica, economia, biologia, intelligenza artificiale, bio-robotica, alimentazione e tutela dell’ambiente, in un intreccio fantasmagorico di esperienze, innovazioni e pensiero positivo.

Le tre serate sono aperte alla cittadinanza; ma purtroppo i numeri contingentati a causa della pandemia imporranno restrizioni nelle presenze. La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile sul sito dedicato.