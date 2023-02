“Cartoline dalla Grecia. La crisi vista dal Paese più colpito” Incontro con l'autore Carlo Gregori

Mercoledì sera alle 20.30 appuntamento a Civica15a, il circolo in via Roncaglia 15 (zona chiesa Sant’Agnese), per parlare della Grecia e delle risposte sociali che hanno saputo e potuto dare i cittadini greci alla crisi nel corso di dieci anni. Nel corso della serata con ingresso libero il tema sarà affrontato attraverso la presentazione di “Cartoline dalla Grecia (e una dalla Germania). La lunga crisi in Europa vista dal Paese più colpito”, un saggio di Carlo Gregori, giornalista e scrittore modenese, che affronta i nodi politici della crisi e le risposte “dal basso” attraverso le testimonianze da lui raccolte di molti greci nel corso di viaggi dal 2011 al 2021. L’incontro sarà introdotto da Licia Petropulakos, ex dirigente sanitaria regionale, cittadina sia italiana che greca.

“Cartoline dalla Grecia” (e una dalla Germania)” raccoglie dieci anni di appunti e riflessioni su come i greci hanno vissuto la grande crisi iniziata nel 2008 e sulle risposte, anche originali, che hanno saputo dare. E’ uno spaccato della grande crisi economica greca iniziata nell’autunno del 2007, raccontata da un turista diventato osservatore, accumulando riflessioni sulle esperienze dei greci, su come la crisi stava colpendo il Paese più debole della Unione Europea e che effetti avevano le politiche di Bruxelles sulla vita quotidiana e sulle persone, guardandone gli effetti concreti al di là di spiagge da cartolina e turismo di massa.

L’autore conosce infatti bene la Grecia fin dal 1976, quando da ragazzo andò per la prima volta a visitare il Paese da poco uscito dalla dittatura dei Colonnelli, e in seguito l’ha frequentata per molti anni. A partire dal ritorno a Corfù nel 2011, un’isola oggi a tratti irriconoscibile, il desiderio di capire i cambiamenti in corso lo ha spinto ad avvicinare greci di ogni età e strato sociale e ad ascoltare le loro storie.

La speculazione immobiliare, l’inquinamento, un rapporto squilibrato tra abitanti, turisti e ambiente di vacanze, l’amnesia di tutto ciò che può turbare i turisti, la riattivazione di economie arcaiche e anche la questione esplosiva dei profughi nelle isole vicine alla Turchia, sono alcuni dei temi trattati e che potranno essere liberamente discussi col pubblico.