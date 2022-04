Le "Cartoline dalla Grecia" di Carlo Gregori al Consorzio Creativo

Sabato 2 Aprile (ore 18.30) al Consorzio Creativo di Modena l'autore Carlo Gregori dialoga con Maria Mattioli e presenta il suo ultimo libro “Cartoline dalla Grecia” (e una dalla Germania), uno spaccato della grande crisi economica greca iniziata nell’autunno del 2007, raccontata da chi ha sfruttato il ruolo da turista per diventare osservatore, accumulando appunti e osservazioni “dal basso” su come la crisi stava colpendo il paese e che effetti avevano le politiche dell’Unione Europea sulla vita quotidiana e sulle persone, guardandone gli effetti concreti da ombrelloni e spiagge da cartolina.

Carlo Gregori, giornalista e scrittore modenese, ha iniziato a interessarsi di come i greci vivevano la crisi dal 2011, tornando a Corfù dopo 25 anni. Conosceva la Grecia fin dal 1976, quando da ragazzo andò per la prima volta a visitare un Paese appena uscito dalla dittatura dei Colonnelli e in seguito l’ha frequentato per molti anni. A partire da quel ritorno a Corfù, un’isola a tratti irriconoscibile, il desiderio di capire lo ha spinto ad avvicinare greci di ogni età e strato sociale e ad ascoltare le loro storie. La speculazione immobiliare, l’inquinamento, un rapporto squilibrato tra abitanti, turisti e ambiente di vacanze, l’amnesia di tutto ciò che può turbare i turisti, la riattivazione di economie arcaiche e anche la questione esplosiva dei profughi nelle isole vicine alla Turchia, sono alcuni dei temi trattati.