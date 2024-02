Alla casa delle donne il libro “Amore Cieco” di Salvatore Blasco, Vice Questore della Polizia di Stato

Martedì 6 febbraio, alle ore 18:30, presso la Casa delle Donne di Modena, in Strada Vaciglio nord n. 6, in occasione della presentazione del nuovo libro “Amore Cieco” di Salvatore Blasco, Vice Questore della Polizia di Stato e dirigente del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, è stato programmato un dibattito sul più ampio tema della “violenza di genere”.

Unitamente all’autore, interverranno il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena - Mario Paternoster, l’Avvocata Giovanna Zanolini del foro di Modena e lo psicoterapeuta Maurizio Montanari. Modererà l’incontro la giornalista Valentina Reggiani.

Nell’occasione, i relatori, agganciandosi al tema della violenza fra coniugi di cui tratta il libro, cercheranno di cogliere le difficili sfaccettature che caratterizza il lavoro degli operatori del settore, spiegando le relazioni che si creano fra loro e le problematiche a cui vanno incontro per la migliore tutela delle vittime.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di continuare a parlare del fenomeno della violenza di genere, con nuovi spunti di riflessione che possano garantire un ulteriore approfondimento sui rapporti interpersonali all’interno del nucleo familiare.

Nella sala che ospita l’incontro, saranno esposte le opera realizzate, sul tema della violenza di genere, dal pittore autodidatta Giuseppe Simone.Cosa succede negli uffici di Polizia quando una donna denuncia una violenza in famiglia? Quali sono le competenze che devono possedere i poliziotti specializzati sui reati di violenza di genere? Che tipo di relazioni si intrecciano fra Polizia e Procura e che tipo di libertà possiede chi effettivamente svolge tali investigazioni? Quali sono le emozioni dei soggetti coinvolti nelle indagini?

Salvatore Blasco, grazie alla sua esperienza decennale come capo di tre squadre mobili della Polizia di Stato, ha risposto a queste domande attraverso un giallo romanzato nel quale si occupa, nel racconto di un’indagine, di esporre le dinamiche emozionali che appartengono a tutti coloro che, accecati da un amore impetuoso, si scoprono nudi di fronte alla stravolgente verità di non essersi riconosciuti. L’autore si è addentrato in un terreno scivoloso e pieno di trappole, al centro del quale ci sono le relazioni oltre che l’amore, nelle sue innumerevoli sfaccettature, anche quelle più dolorose, poiché non si è più solo in due.

Protagonista assoluto, il coraggioso Commissario Calabrese, dirigente della Squadra Mobile di Piacenza, al centro del primo racconto di un sequel di altre future storie di Polizia. E’ lui, insieme ai poliziotti della squadra mobile che dirige, che indaga sulla verità, attraverso una continua introspezione dell’anima, raggiungendo quella giustizia che realizza solo chi, consapevole del proprio cammino, non rinuncia a perseguire il bene dell’uomo.