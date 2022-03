"La casa senza ricordi": il thriller di Donato Carrisi a Forum Eventi

Appena pubblicato, è entrato subito in classifica: "La casa senza ricordi" (Longanesi) è il nuovo thriller firmato da Donato Carrisi che l'autore presenta al BPER Banca Forum Monzani domenica 13 marzo alle 17.30. Il romanziere bestseller pugliese richiama in azione Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, e tesse una trama a tinte fosche che comincia con il miracoloso ritrovamento di un bambino, Nico, in un bosco nella Valle dell'inferno in Toscana. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché non parla: la sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. Comincia così la ricerca della verità, tra ricordi rimossi e inganni, in una storia in cui si ritrovano i mostri dell'infanzia. Infine, quando quella porta si aprirà e Pietro riuscirà ad aver accesso ai ricordi rimossi, si scatenerà una caccia fra illusioni e inganni in cui nulla è come sembra.

Donato Carrisi è uno scrittore, sceneggiatore, giornalista e regista italiano, nonché autore di numerosi bestseller a livello internazionale. Tra i suoi libri più famosi troviamo Il gioco del suggeritore, Il tribunale delle anime, L'ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia - dal quale ha tratto l'omonimo film con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente nel 2018 - e L'uomo del labirinto, anch'esso trasformato in una produzione cinematografica.

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.