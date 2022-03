Come nasce una casa editrice, incontro alla biblioteca Delfini

Come si crea una casa editrice e come si scelgono e si curano i libri da pubblicare è il tema di “Tutti i libri del mondo”, ultimo appuntamento con il ciclo “I mestieri creativi del libro”, in programma sabato 19 marzo, alle 17, alla biblioteca Delfini. A raccontare il lavoro dell’editore saranno Marco Cassini e Selena Daveri, direttore editoriale e direttrice commerciale della casa editrice Sur.

L’incontro, promosso dalla Biblioteca Delfini, si svolge in presenza, a ingresso libero con Green pass rafforzato (per informazioni: www.comune.modena.it/ biblioteche).

Dopo aver svelato il misterioso lavoro del content creator e approfondito l’arte del fumetto, la breve rassegna di incontri si chiude accompagnando i partecipanti nel percorso dei libri, dalla proposta del manoscritto all’arrivo in libreria del volume. A guidare il pubblico in questo itinerario, Marco Cassini, cofondatore della casa editrice Minimum fax, autore fra gli altri di “Refusi. Diario di un editore incorreggibile” (Laterza 2008) e fondatore, nel 2011, della casa editrice Sur, specializzata in letteratura latinoamericana e angloamericana, che pubblica autori di oggi e classici contemporanei. Con lui, Selena Daveri, laureata in Comunicazione e marketing è direttrice commerciale di Sur.