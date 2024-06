Arriva il festival letterario “Un castello di libri”: un'estate di incontri con gli autori a Montegibbio

È in arrivo la prima edizione del festival di letteratura emiliana “Un castello di libri”. Dal 26 giugno la nuova rassegna letteraria modenese avrà sede in uno dei luoghi più belli (e freschi) della provincia di Modena: il Castello di Montegibbio. All’interno della corte, a pochi chilometri da Sassuolo, (in via Cà del Chierico) a fine giugno si aprirà “Il salotto al Castello”. Le serate con gli autori saranno a cura dell’associazione Salotto Regina che gestisce il giardino estivo del Castello. La rassegna letteraria “Un castello di libri” è ideata dalla scrittrice Geraldina Gottardi che è anche organizzatrice degli incontri. Durante la serata sarà possibile consumare gnocco e tigelle preparati sul posto. Per maggiori nformazioni chiamare il 333/3964753.

Il programma

Ecco l’elenco degli eventi che si si terranno ogni mercoledì alle 20.15:

26 giugno Elisa Guidelli presenta “Il romanzo di Matilda”;

03 luglio Geraldina Gottardi presenta “Il privilegio”;

10 luglio Carlo Gregori presenta “La donna orgasmo e altri 33 racconti”;

17 luglio Antonia Bertoni presenta “Come acqua sui sassi”;

24 luglio Nicoletta Magnani presenta “Io vivo di inizi”;

31 luglio Gianfranco Mammi presenta “Voci dal piano di sotto”;

07 agosto Lucia Ballerini presenta “Il volo in una stanza”.