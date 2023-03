Castello in fiore, a Formigine torna la mostra-mercato sul giardinaggio

Torna a sbocciare, con l’arrivo della primavera, “Castello in fiore”: la manifestazione organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” con il patrocinio del Comune di Formigine, che quest’anno spegne 15 candeline.

Un evento atteso in programma il fine settimana del 25 e 26 marzo che colorerà il centro storico con fiori, piante e allestimenti per il giardinaggio. Per le vie del centro saranno presenti una ventina di vivaisti, oltre ad espositori di vario genere e stand gastronomici. Tra le attività collaterali sono in programma i balli contadini a cura del corpo di ballo della Pro Loco, sabato alle 16, e un laboratorio floreale di pittura per bambini, oltre a una mostra dei pittori formiginesi, domenica alle 15.

In occasione dell’evento, la Pro Loco devolverà parte del proprio avanzo di bilancio a un’opera di beneficenza. “Quest’anno - ha spiegato il presidente Pietro Ghinelli - abbiamo a disposizione 1.500 euro che, in accordo con la Caritas di Formigine e la parrocchia, abbiamo deciso di utilizzare per supportare la popolazione ucraina ospitata in città. La decisione di effettuare una donazione annuale continua da diversi anni e nasce dalla volontà di dare merito alle realtà locali impegnate ogni giorno a favore della comunità”.