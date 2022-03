“Castello in Fiore”, la mostra-mercato dedicata al giardinaggio a Formigine

Prezzo non disponibile

Sboccia la bella stagione anche nel centro storico formiginese con “Castello in Fiore”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” con il patrocinio del Comune, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. Sabato 26 e domenica 27 marzo a partire dalle ore 9 piazza Calcagnini ospiterà una ventina di vivaisti in una mostra-mercato dedicata al giardinaggio, per un weekend all’insegna dei colori della primavera.

Presenti nelle vie del centro anche espositori di vario genere e stand gastronomici, tra i quali il tradizionale gnocco fritto servito dalla Pro Loco in via San Francesco. Ad attendere i più piccoli nella giornata di domenica uno speciale laboratorio floreale e del disegno, in programma alle ore 15, e la distribuzione gratuita di zucchero filato a cura della Pro Loco di Pontelongo, dalla provincia di Padova.

La manifestazione vedrà inoltre la Pro Loco locale devolvere parte del proprio avanzo di bilancio ad una delle associazioni attive in ambito sociale sul territorio. La scelta quest’anno ricadrà su “Tutto Si Muove”, organizzazione impegnata sui fronti dell’inclusività e della sostenibilità, che riceverà una donazione di 1.200 euro. “L’iniziativa, ormai consolidata negli anni - commenta il presidente della Pro Loco Pietro Ghinelli - nasce dalla volontà di avviare sempre nuove forme di collaborazione con le realtà locali impegnate a favore della comunità, “premiando” le associazioni che si distinguono per il valore sociale del proprio operato”.