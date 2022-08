Castelnuovo, burattini sotto le lanterne del centro

Da Montale a Castelnuovo per far divertire bambini di tutte le età: dopo il grande successo della rassegna “In baracca al Parco” al Grizzaga, tornano gli spettacoli di burattini, questa volta sotto le lanterne di via Roma a Castelnuovo Rangone.

Il primo appuntamento, curato dal Comune di Castelnuovo Rangone in collaborazione con la compagnia “I Burattini della Commedia”, è domani mercoledì 3 agosto alle 21 con lo spettacolo “Sacco vuoto… sacco pieno…”, portato in scena dalla compagnia “C’è un asino che vola”, con testo, musica, pupazzi e scenografie di Giorgio Rizzi e Roberto Scala.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione telefonando al numero 347-4910867 o inviando una mail a info@iburattinidellacommedia.it.