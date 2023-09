A Castelnuovo di incontri per spiegare il “porta a porta”

Indirizzo non disponibile

“Castelnuovo fai la differenza”. È questo il claim che accompagna il cambio della gestione della raccolta rifiuti sul territorio comunale e il passaggio al “porta a porta”. Niente più cassonetti sul suolo pubblico castelnovese: il nuovo sistema di raccolta rifiuti, necessario per migliorare le performance ambientali ed equiparare Castelnuovo ai livelli di raccolta differenziata indicati dalla Regione Emilia-Romagna (l’obiettivo è aumentare la percentuale di differenziata dall’attuale 70% all’84%), verrà illustrato alla comunità in occasione di una serie di incontri che avranno luogo nel mese di settembre.

Nel dettaglio, gli appuntamenti informativi si terranno martedì 12 settembre alle 20.30 presso l’auditorium Bavieri di Castelnuovo, martedì 19 settembre alle 20.30 presso la Sala Lori del Centro civico di Montale, sabato 23 settembre alle 10 al Circolo Auser del parco Nizzola di Cavidole e martedì 26 settembre alle 18.30 al ristorante Sombrero di Settecani.

Oltre a spiegare le nuove modalità della raccolta rifiuti e le azioni connesse al passaggio al porta a porta (come il potenziamento delle isole ecologiche), l’Amministrazione comunale, i tecnici dell’Ufficio Ambiente e il personale incaricato dell’ente gestore Hera saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini presenti, in merito a casi o bisogni specifici.