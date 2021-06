Castelnuovo, suoni d’Irlanda al Parco Lennon, si esibiscono gli Irishields

Gli Irishields porteranno la tradizione musicale irlandese al Parco Lennon nel nuovo appuntamento della rassegna Note al Lennon, in programma giovedì 17 giugno alle 21.

Nel concerto “The Last Night in Doolin” un percorso musicale dalle coste dell’Irlanda alle rive del Mediterraneo, con brani della tradizione e colonne sonore evocative di intensa suggestione, un concerto di immagini sonore ed un viaggio attraverso la musica d’Europa.

Provenienti da stili e tipi di musica profondamente diversi, i componenti dell’ensemble – Fabio Biale al violino e mandolino, Marco Bortoletti ai flauti, Mauro Assirelli alle chitarre e Paolo Congera alle percussioni – forniscono interpretazioni e arrangiamenti particolari della tradizione celtica e delle colonne sonore, caratterizzandosi per l’inventiva delle proprie composizioni. L’ensemble ha al suo attivo circa 400 concerti in teatri, chiese e piazze, si sono esibiti all’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano, al Teatro Franco Parenti di Milano, e a Villa Mansi, a Lucca, in onore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), e negli anni sono stati invitati in numerose edizioni al “Festival Internazionale di Musica Celtica” a Courmayuer. Tra i migliori gruppi del genere nel panorama italiano, con quattro album all’attivo, gli Irishields hanno ricevuto la Menzione d'Onore della Giuria al 6° “Premio World in Music” di Fivizzano (Massa Carrara), esibendosi nella serata di Gala per la RAI.

Nel programma della rassegna ArmoniosaMente, il concerto, ad ingresso libero e gratuito, si terrà nel rispetto delle norme antri Covid e i partecipanti sono tenuti ad indossare la mascherina.