Castelnuovo, Mojo Sauce sul palco del Lennon

Grandi classici del passato e del presente coniugati in una miscela di rock e blues. È questo il menù proposto dai Mojo Sauce per la serata di domani, giovedì 21 luglio, nuova tappa della rassegna “Note al Lennon”, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone.

Un altro appuntamento da non perdere all’arena del Parco Lennon di Castelnuovo, per tutta l’estate “casa” della musica dal vivo e luogo d’incontro privilegiato per appassionati di diversi generi musicali, dal punk al blues passando per la canzone d’autore italiana.

Il concerto comincerà alle 21, l'evento è ad ingresso libero e gratuito.