Ottobre rosa, Castelvetro cammina per la prevenzione del tumore al seno

Nell’ambito del programma “Il filo di Arianna”, le iniziative nel territorio del Distretto di Vignola per “Ottobre Rosa”, il mese della prevenzione del tumore al seno, domenica 24 ottobre, con ritrovo in piazza Roma alle ore 8.45, si svolgerà “Castelvetro cammina”, la classica “passeggiata rosa” che ha fatto registrare negli anni scorsi centinaia di partecipanti.

Con iscrizioni al momento della partenza fissata per le ore 9, la passeggiata, come di consueto, vedrà la possibilità di un doppio percorso: uno lungo da 12 chilometri e uno più corto da 6 chilometri circa. All’atto dell’iscrizione, è prevista un’offerta minima di 2 euro che saranno devoluti all’associazione #iostoconvoi che opera all’interno del Day hospital di Vignola. Al termine, in piazza Roma verrà distribuito un cestino della salute preparato dall’Ortofrutta Bortolotti.

Obbligo di mascherina per i partecipanti, con il consiglio di portarsi la borraccia da casa. Per info: tel. 059 758860 - 059 758818. Per chi non se la sente di partecipare alla camminata, sulla stessa piazza, con inizio alle ore 10, “Pillole di yoga e pilates” a cura di Animo, con prenotazione obbligatoria al tel. 366 1278077.

«Dopo l’annullamento dello scorso anno, quest’anno ritorniamo con la tradizionale camminata di “Ottobre rosa” per diffondere l’importanza della prevenzione e di uno stile di vita incentrato sul benessere - dice Veronica Campana, assessore alle pari opportunità del Comune di Castelvetro -. Credo che il valore di questa camminata sia nel mantenersi viva negli anni e nel riuscire a coinvolgere sempre più realtà territoriali, a sostegno delle donne e dell’Associazione “Io sto con voi”».



