A Castelvetro torna la celebre sagra dell'uva

Dopo due edizioni connotate dalle restrizioni della pandemia, quest’anno, nella sua edizione numero 55, la sagra dell’uva e del lambrusco Grasparossa di Castelvetro ritorna nella sua modalità più consueta, anche se leggermente anticipata nelle giornate di svolgimento per lasciare spazio all’appuntamento elettorale di domenica 25 settembre.

Le giornate della sagra, con il consueto mix di eventi e degustazioni, si svolgeranno domenica 11, venerdì 16, sabato 17, domenica 18, venerdì 23 e sabato 24 settembre in una serie di appuntamenti che coinvolgono tutto il territorio e la comunità castelvetrese nel suo insieme, come ad esempio produttori, commercianti, associazioni, volontari e cittadini.

Si tratta di una manifestazione che ha in calendario un programma di appuntamenti che animeranno piazze, cortili e castelli con tante iniziative per tutti, per dare risalto alla tradizione agricola e gastronomica del territorio, con un’attenzione particolare al protagonista principale: il lambrusco Grasparossa di Castelvetro, per il quale sono in programma degustazioni e visite alle cantine.

Ad animare i giorni di festa ci saranno spettacoli, concerti, stand gastronomici nel Centro storico fino ai mercati della Corte di via Sinistra Guerro. Tante iniziative anche per i bambini (come “la Sagrina” al castello di Levizzano) e non mancherà nemmeno quest’anno la tradizionale sfilata finale dei Carri di Bacco, in programma domenica 18 settembre, seguita dalla consegna del “Grappolo d’Oro 2022”, il riconoscimento che ogni anno premia il castelvetrese che ha reso celebre il nome del paese oltre i confini del territorio.